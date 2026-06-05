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Audi wants to retain turbo

NEWS STORY
05/06/2026

While Mohammed ben Sulayem is intending to bring back naturally aspirated V8s to F1, Audi is keen to retain the turbo.

"That's crystal clear from an Audi perspective," Audi CEO, Gernot Dollner told reporters in Monaco. "We prefer turbo due to the efficiency aspect.

"The most important aspect for Audi, is that we keep the idea of being sustainable and having a regulation that has energy efficiency in the focus as the main pillar of Formula 1 regulations," he added.

Earlier this week, taking to social media, the FIA president posted: "V8s are lighter, simpler and more cost-effective, while sustainable fuels mean they can remain aligned with our environmental ambitions. Most importantly, they bring back the unique, visceral sound that fans around the world associate with Formula 1."

"The Nuvolari has a V8 so we don't have problems with V8 engines," said Dollner, referring to the German manufacturer's new Hypercar. "You have to see that in the overall context. So to just pick one question of a regulation is not really answering the overall question, 'where do you want to go with the regulation?'"

Asked if there are any areas which could cause Audi to reconsider its future in the sport, he replied: "No, not right now. As I think and believe and trust that we will have a good discussion regarding the regulation and we will definitely have sustainable fuels.

"That's not a topic under discussion and it's more in some areas a philosophical question, but let's see what the process brings."

Mercedes has also voiced its desire to retain the turbo, however, from 2031, as Ben Sulayem has previously made clear, the FIA has complete autonomy in terms of the engine rules as the contracts binding the teams to F1 and the FIA expire at the end of 2030.

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