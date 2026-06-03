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F1 Commission meets

NEWS STORY
03/06/2026

An extra day of pre-season testing in 2027 but no news on the engine regulations.

The second meeting of the Formula 1 Commission in 2026 took place on Tuesday at the offices of the FIA in London. The meeting was chaired by FIA Single-Seater Director Nikolas Tombazis and FOM President and CEO Stefano Domenicali.

While there are no announcements regarding changes to the engine rules, in terms of the 2027 Technical and Sporting Regulations, minor changes were agreed to aerodynamic and bodywork components.

Also, a proposal to increase the number of pre-season test days in 2027 from three to four days was approved.

Finally, changes to Testing of Previous Cars (TPC) in relation to venues for testing was agreed. This involves limitations on conducting testing at circuits due to hold a race in the subsequent year's championship.

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