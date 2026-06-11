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Ben Sulayem lauds engine agreement

NEWS STORY
11/06/2026

FIA president, Mohammed ben Sulayem has praised all involved following agreement on changes to the engine rules for 2027 and 2028.

Following weeks of discussions, agreement was finally reached between the teams and power unit manufacturers, along with FOM and the sport's governing body.

While Ben Sulayem's push for a return to V8s from as early as 2030 is likely to face much stiffer opposition, for now all involved have agreed on changes aimed at improving the racing whilst sticking to the sustainability targets that brought the likes of Audi and Ford into the sport.

"Formula 1 has always evolved to meet new challenges and seize new opportunities," said Ben Sulayem following announcement of the agreement. "These proposed changes reflect the collaborative work taking place across the sport to ensure the regulations continue to support exciting racing, technological innovation and long-term sustainability.

"The FIA has a responsibility to protect the future of the championship," he added, "and these refinements are part of that commitment.

"It is through working together that we will shape the future of our sport and deliver for fans across the world, and I would like to thank the FIA staff, the teams, Formula One Group, and the power unit manufacturers for this constructive approach."

Next year sees the sport move from a 53/47 split between ICE and electrical energy to 58/42 in 2027 and 60/40 in 2028, but many believe this is still not enough.

The proposals will be presented to the World Motor Sport Council later this month for rubber stamping.

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