Australian Grand Prix: Practice team notes - Alpine

Pierre Gasly: "It has been a very tricky first Friday of the season. We knew it would be challenging in some areas given there is so much to learn and understand on the new cars but today has probably been trickier than we expected.

"We had to stop early in Free Practice 2 as a precaution, which limited our run plan in that session. It is probably good to identify these issues now and we have some work to do overnight to fix those ahead of running tomorrow. Right now, we have a bit of work to do in order to have the car in a more consistent place. It has not been a clean day so I am sure once we get on top of a few things and maximise our running we will be in a much stronger position."

Franco Colapinto: "We have not had the smoothest start to the weekend here in Melbourne, but I am sure we have learnt enough today to improve performance ahead of tomorrow. It is only Practice, though, and we have seen a few key areas where we know we have things to fix and many things to improve, which I am confident we can do ahead of tomorrow. We have to expect some challenges especially coming to a unique track like Albert Park with a completely new car and new systems to understand. We did a good number of laps, which gives us a lot to look at and hopefully we can find some improvements overnight. On my side, I had a little issue with some dry ice and debris in my eye at the end of Free Practice 2! Fortunately, it was not too serious and no real cause for concern."