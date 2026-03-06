Australian Grand Prix: Practice team notes - Red Bull

Max Verstappen: "In FP1 we did get in a good number of laps and in FP2 we found that we ran into a few issues.

""We are working on getting the set up right with the car and were struggling a bit with grip and also went into the gravel. We didn't have a full day of clean running but, pace wise, we are where I expected us to be. There is still a lot of work to do and we will analyse what worked and what we can improve on overnight and that is the reality at the moment."

Isack Hadjar: "For our first session of the season everything went well. The reliability of the power unit was good and it was solid throughout the day. We faced a little more issues in FP2 where we struggled with the deployment which made putting in consistent laps was quite tricky. It's never going to go smooth on day one, so we're going to look into it and work it out ahead of tomorrow."

Paul Monaghan: "Today we ran two cars with our own power unit for the first time at a race weekend, so we have done a fantastic job given both car were competitive in FP1. As it is all new, we are consistently gaining knowledge: it is easy to get things wrong and difficult to be perfect, so we will take lessons into tomorrow and make sure we are ready for Qualifying. The balance was good and there were a couple of issues in FP2. The electronic control box played up in the pit lane on car 3. We got it back and then couldn't get it out of gear but we sorted it and then sent the car out again. Max also had a moment running into the gravel, however it is all repairable and we will be ready in plenty of time for FP3 tomorrow morning. It's difficult to say who will be up at the front tomorrow and it is not in our control what others do. All we can do is get the best out of our car and see where we end up. Our main objective is sorting out how we get in as many laps as possible whilst maximising the performance of the car in Qualifying."