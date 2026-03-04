Australian Grand Prix: Preview - Red Bull

Max Verstappen: "It will be great to be back on track and start up the season, it has felt like a long build up to this point and it is exciting to finally get out racing again.

"In Bahrain, seeing the car with our own power unit getting in so many laps was very impressive; there were a lot of proud faces seeing it go out for the first time and the Team have done a great job. We've been driving the car in the simulator for such a long time, so when it was finally time to come back and see the car ready to go, I did get goosebumps. Now is the real test. Looking to Melbourne, I don't know how it is all going to play out, but we have been learning a lot and working on optimising the car as best we can. Obviously, this track has many great memories for me, especially driving my first ever F1 race here. But this year will be a particularly exciting challenge and I'm looking forward to seeing how it goes."

Isack Hadjar: "I'm excited to get to Melbourne and begin my first weekend as an Oracle Red Bull Racing driver. It's a special moment for me and something I've been working toward for a long time. The preparation over the winter has been intense, but Albert Park is an incredible circuit, and I feel ready. The goal for this weekend is to build confidence with the new regulations under race conditions, work closely with the Team, and extract everything we can from the car from the very first session to set ourselves up for the season".

Laurent Mekies: "Melbourne represents a monumental moment for the Team, marking the debut of RB22, our first car built to comply with these new regulations and, very significantly, the first appearance of the Red Bull Ford Powertrains DM-01 under race conditions. It's the result of an immense amount of work, dedication, and belief from everyone involved in the project. We know there's a mountain to climb - building a competitive power unit from the ground up is one of the biggest challenges to face in our sport. But it's a challenge we've embraced together. This weekend is the biggest step on that journey so far."

Hannah Schmitz: "The start of a new season always brings a level of uncertainty, and this year there are even more variables to understand, but that's what makes the strategic side so compelling for me. We'll need to stay sharp, adaptable, and be ready to make decisive calls in the early rounds, so there's a big challenge ahead of us. It's also incredibly special to have the 'Mueller Schmitz' corner named at Albert Park, recognising the contribution of women in our sport. I feel very proud to be part of that, and I can't wait to see it in person, it will be a meaningful moment."

Stats & Facts

• Hannah Schmitz, and Haas's Laura Mueller, are set to become the first women to have an F1 circuit corner named in their honour, with Turn 6 to be dedicated to the pair at the Australian Grand Prix in celebration of International Women's Day.

• Both of the Team's two previous Australian GP victories have come from pole position. Sebastian Vettel led all-but-three laps in 2011, while Max won from the front in 2023.

• This weekend will see Isack become the 15th driver to race for Oracle Red Bull Racing since the Team's debut in Melbourne 21 years ago. He is the second French driver to race for Red Bull Racing, following Pierre Gasly (2019).

• Isack reached Q3 on 16 occasions last season, the most by any driver racing for somebody outside of the top four in the Constructors' Championship.