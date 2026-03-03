Australian Grand Prix: Preview - Mercedes

Toto Wolff: With the ongoing situation in the Middle East, it seems trivial to talk about sport.

We watch the developing events in the region with concern and hope that the protection of civilian life remains paramount. With the planned tyre test in Bahrain, we have had several team members affected who thankfully have now been able to leave the country safely. With such a serious situation unfolding, it would be unhelpful to talk about the possible further impact on F1 over the coming weeks; we know that the FIA and F1 will continue to monitor events and make the necessary and correct decisions as and when they need to.

As for this weekend, testing is behind us now. It offered glimpses, but-as always-far more questions than answers. We identified encouraging signs, but also several areas that are not yet where they need to be. That is the nature of this sport: every weakness is an opportunity waiting to be unlocked. The W17 has potential, but the stopwatch never lies. Melbourne will give us the first real indication of where we stand; that is both intriguing and humbling at the same time.

It will take a few races before the competitive order settles. Albert Park is an energy lean circuit, so deployment and strategic discipline will play a meaningful role. The new regulations add another layer of complexity and will reshape the dynamics across the field as teams adapt. We are at the beginning of a new era for the sport -one full of opportunity and built from a position of strength. There's been lots of talk up to this point but that can now stop and we can go racing. Let's see how the initial picture emerges.

Stats & Facts

• Albert Park has one of the shortest pit lanes on the calendar at just 281 metres long.

• For 2026, the pit lane speed limit will be reduced from 80 km/h to 60 km/h, increasing the time spent in the pit lane from 12s to 17s.

• 2026 marks the 30th anniversary of the first race at Albert Park in 1996. It is also the 40th anniversary of the Australian Grand Prix, first held in Adelaide in 1986.

• This will be the 24th time Albert Park is hosting the opening Grand Prix of an F1 season.

• The Australian Grand Prix was the last race of the 1995 season, and the first of the 1996 - the only time in history the same Grand Prix has taken place in consecutive races.

• Mercedes has four wins at Albert Park: Nico Rosberg 2014, 2016, Lewis Hamilton 2015 and Valtteri Bottas 2019.

• George's F1 debut was in Melbourne in 2019 for Williams. He scored his first podium for our team at the track in 2022.

• Last year's Australian Grand Prix was Kimi's first F1 race, where he finished P4.

• The 2026 F1 Australian Grand Prix will be the 600th for Mercedes AMG High Performance Powertrains in F1, dating back to the opening round of the 1994 season in Brazil.

• Mercedes-AMG F1 Safety Car Driver Bernd Mayländer will celebrate his 500th Grand Prix in the role in Australia.