Australian Grand Prix: Preview - Williams

Ahead of the Australian Grand Prix, Paul Williams, Chief Trackside Engineer shares insights into the key technical factors that will shape the weekend.

What are the key technical challenges of Albert Park?

• Albert Park in early autumn typically brings cool but stable conditions, with ambient temperatures largely dictated by wind direction. The forecast this weekend suggests dry conditions with a cooler southerly sea breeze.

• The circuit strongly rewards power and typically sees very high track evolution on the public park roads. The lap features multiple changes of direction across the speed range and heavy kerb usage, making it physically demanding for the driver and sensitive to suspension set-up and ride characteristics.

How do the 2026 regulations influence the approach this weekend?

• A key difference compared to previous visits is the energy management aspect of the 2026 regulations.

• Albert Park features five straight-line mode activation zones, reducing to three in wet conditions, with the overtake mode detection line positioned at the exit of Turn 13.

• Managing deployment effectively across the lap, particularly in qualifying scenarios, will be a significant performance factor.

What are the main performance trade-offs at this circuit?

• The track demands stability through multiple direction changes and heavy kerb usage, so finding the right balance between mechanical compliance over kerbs and maintaining platform stability across varying speeds will be central to achieving a competitive lap time.

What are the tyre challenges at Albert Park?

• We retain the same C3, C4 and C5 range as 2025 with the standard allocation.

• Albert Park is a high lateral, low longitudinal energy circuit with a strong bias toward the left-hand side of the car. The relatively smooth asphalt combined with high lateral load makes tyre preparation, particularly on the front axle, challenging and introduces a risk of graining on the softer compounds.

• The C5 is not a straightforward qualifying-only tyre due to warm-up limitations, particularly when combined with the increased emphasis on energy management under the 2026 regulations.

• How teams manage deployment, out-lap preparation and traffic with 22 cars on track will be central to maximising single-lap performance.

What are the strategic considerations for the race?

• The Grand Prix is expected to be a 1-stop race with all three slick compounds potentially raceable depending on how graining evolves across the weekend.

• We are continuing to build understanding of the 2026 Pirelli products. Graining was seen in colder Barcelona testing but not at the higher-energy Sakhir circuit, so Friday practice in Melbourne will be key to assessing degradation and compound behaviour.