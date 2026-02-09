Aston Martin reveals its 2026 livery

As part of the its launch programme, a concept car featuring the AMR26 livery was revealed tonight, with the actual AMR26 set to appear in Bahrain later this week.

The event, held at Ithra (King Abdulaziz Center for World Culture) in Dhahran, Saudi Arabia, included an address from Executive Chairman, Lawrence Stroll, a Q&A with the team's working partners, a hero film, and a musical performance from The World of Hans Zimmer, performed live by Swiss cellist, Jodok Vuille.

The AMR26 marks a pivotal moment for the Silverstone-based team, as the first Aston Martin challenger shaped by Adrian Newey's design philosophy and the first overseen by Chief Technical Officer Enrico Cardile, marking a fresh era under Formula One's 2026 regulations. Representing the most significant overhaul the sport has seen in a generation - with new power units, aerodynamic rules, and sustainable fuels - the AMR26 is a clear statement of intent, the result of a series of decisions made by design to create a path to competing at the very highest level and, ultimately, to win.

This year also represents a significant milestone for Aston Martin, having become a full works team, opening more design freedom and opportunity under the sport's next generation of technical regulations.

Supported by partnerships with Honda, Aramco and Valvoline, the team enters this new era with world-class expertise across power unit integration, sustainable fuels and cutting-edge lubricants.

To support this vision, the team has continued to develop the AMR Technology Campus with new additions including the state-of-the-art CoreWeave AIR Tunnel and new simulator going online last year, ensuring the team has the facilities and resources required to compete at the highest level.

"The AMR26 represents a defining step for Aston Martin Aramco as we enter Formula One's new era in 2026," said Lawrence Stroll. "These regulations mark the biggest reset the sport has seen in a generation, and we are approaching it with clear ambition: to build a team capable of winning."

"Every move we make is by design - considered, deliberate and built for where we are going. This year also marks our first season as a full works team, supported by world-class partners including Honda, Aramco and Valvoline. With the AMR Technology Campus now complete, we have the people, facilities and long-term investment in place to compete with the very best. Today is another important milestone on that journey."

"2026 is a rare moment in Formula One," added Adrian Newey, "because, for the first time, the chassis and power unit regulations have changed together. With brand new regulations, the best philosophy is never immediately obvious, and your understanding evolves as the car develops.

"With the AMR26 we've taken a holistic approach: it's not about one standout component, but how the full package works together. The focus has been on strong fundamentals, development potential, and a car that Lance and Fernando can hopefully extract performance from consistently."

Lance Stroll and Fernando Alonso return for their fourth consecutive season as the team's driver pairing, providing continuity and forming the most experienced line-up on the grid with a combined 614 Formula One race starts. Jak Crawford also steps up to the role of Third Driver, acting as the team's reserve driver at all races this year following his second-place finish in the FIA Formula 2 Championship last season. Stoffel Vandoorne continues supporting the team's simulator programme, while Pedro de la Rosa combines his ambassador role with media duties as a Team Representative. Jenson Button and Jessica Hawkins complete the team's driver squad as ambassadors, with Mathilda Paatz representing the team in F1 Academy.

The AMR26 made its on-track debut as part of the team's wider pre-season programme in Barcelona at the end of January. The team continues testing preparations in Bahrain across the next two weeks, ahead of the opening round of the 2026 FIA Formula One World Championship in Melbourne.

"The AMR26 is the first car to come out of our completed campus and the first as a works team with Honda," said Lance Stroll, "so it's a big moment for the team. Our shakedown went well, which is important with a new car, and it gave us a solid first feel for it. The 2026 regulations are a big change and a real challenge for all teams, so now it's about building our understanding of the car with the goal of continuing to bring performance upgrades throughout the season.

"It's great to be working with Adrian Newey and so many talented people at Aston Martin Aramco who are really pushing hard to make that happen. Next up is testing in Bahrain where we'll be gathering as much information as possible ahead of the opening round in Melbourne. It should be an exciting year for the fans."

"This is such an exciting new chapter for Aston Martin Aramco as we adapt to the new rules, new power units, and new ideas," added Fernando Alonso. "With Lawrence and Adrian, we have two of the most determined and competitive people I have ever met leading the team. The past few years were not easy, but we've learned a lot, and that experience always makes you stronger.

"Everybody in this team shares the same hunger to be competitive and I have seen how much effort is happening behind the scenes to give us a car we can develop across the season. I'm looking forward to getting on track and developing the car as we head to Bahrain this week. I can't wait to push hard and help make Aston Martin Aramco stronger and more competitive."