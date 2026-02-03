Williams reveals 2026 livery

Williams has officially unveiled the livery for its 2026 challenger, the FW48, revealing a new look for the team in Formula 1's all-new regulations era.

Drivers Alex Albon and Carlos Sainz joined Team Principal James Vowles to present the striking design to the 1,200-strong workforce at Grove who have poured tens of thousands of hours into preparing for the season ahead.

The 2026 livery has been designed to match the team's bold intent as it transitions to a new era as Atlassian Williams F1 Team, a name reflecting the team's sole purpose to race and win at the pinnacle of motorsport.

The FW48 is flooded with a vibrant gloss blue, a colour that is unmistakably Williams and reflects the strength of our title partnership with Atlassian. This is contrasted with a flowing section of black, sweeping from the chassis side through to the rear of the car, which is framed by an iconic red and white keyline - a feature of championship-winning Williams cars like Nigel Mansell's FW14B and Damon Hill's FW18 which celebrates its 30th anniversary this year.

The most striking evolution of the livery comes from the introduction of white across the sidepod, front wing and rear wing - injecting energy and movement into the design and amplifying the presence of our partners across the car.

Atlassian Williams F1 Team's new look was revealed hours after the announcement of a major new global partnership with Barclays, the latest vote of confidence in Williams' determination to return to the front of the grid. Over the past fortnight the team has also welcomed Anthropic, BNY, Wilkinson Sword and Nuveen to the team, who all join our growing roster of world-class brands who are helping the team transform in pursuit of Championship success.

The livery has been custom designed around the new shape of F1 cars in 2026. New regulations mean the cars are shorter and narrower with significant changes to the front and rear wings - along with other aerodynamic surfaces - designed for even closer racing. The entire team at Grove has been determined to push the boundaries of performance with the FW48, targeting the new regulations as an opportunity to take the next step on Williams' journey back towards the front.

In 2026 Williams is looking to build on its most successful season for nine years. Last year the team finished fifth in the Constructors' Championship with 137 points, secured podium finishes in Baku and Qatar, and took home its first-ever Sprint podium in Austin.

"2026 is the next step on the path back towards the top for Atlassian Williams F1 Team as we enter a new era for the sport, and we are excited about the season ahead," said Vowles. "We have a great driver line up, some fantastic new partners, an ever-growing fanbase and want to build on the success we tasted last year, but we are not naïve about the challenge ahead of us.

"Nobody quite knows what will happen at the first race but we are looking forward to finding out, and hope our fans will love cheering us on with this great new livery."

"It's always special to see a new livery for the first time, and the FW48 looks incredible," said Albon. "The design really stands out - it's bold, modern and unmistakably Atlassian Williams F1 Team. I can't wait for the fans to see it on track and cheer us on in 2026."

"The FW48 livery is a real statement of our intent for 2026," added Sainz. "The design celebrates Atlassian Williams F1 Team's heritage while embracing a fresh, dynamic look for the new era. I'm excited to race in this livery and to share the thrill with fans around the world - their support makes all the difference as we continue on our journey together!"