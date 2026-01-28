These things happen, says Mekies of Hadjar crash

Red Bull boss unable to assess the impact Isack Hadjar's crash will have on the team.

Hadjar was one of four drivers on duty on Tuesday, representing just two teams - Red Bull and Ferrari - as rivals opted to sit out the wet conditions.

Late in the day, the Frenchman went off at Turn 14, reportedly damaging the rear wing and suspension.

Allowed just one more day of testing, Mekies admits that it is too early to say when the team will be back in action.

"The priority right now, as we speak tonight, is to assess the damage on the car and to see what does it give to us in terms of opportunities to run in the next day," Mekies told F1TV. "We only have one day left, so we have to make sure we place that card carefully and it's an analysis that will take still a few hours.

"The checklist is too long to be completed in just a few days in Barcelona, so it's always going to be a matter of priority and trying to be flexible and adapt your programme as difficulties come out or when you find interesting directions that you should pursue."

Asked about the incident, which followed an off for Max Verstappen in the morning, Mekies said: "Look, it was a very tricky condition this afternoon, so very unfortunate that it finished that way, but it's part of the game. Again, very tricky, a lot of work to do on many aspects and these sort of things can happen.

"These difficulties today came after a very, very positive day yesterday (Monday) in terms of the number of laps Isack could complete in the car and in terms of his learning and development and feedback to the engineers.

"So, early days," he smiled, "but great energy in the team, great spirits between Max and Isack and the whole team and we just can't wait to have the next possibility to run. But as I said, it's something we are trying to analyse now and hopefully we get some answer a bit later on."

Despite the crash, the Austrian team managed 70 laps, while on Monday the new power unit completed 196 laps, with Hadjar completing 108 and Liam Lawson a further 88 in the Racing Bull.

At a time little information is coming from the shakedown, the initial pace and reliability of the Red Bull power unit is one of the big surprises.

"I have to say in terms of what we were expecting from the power unit on these first couple of days, I can only repeat how proud we are from everybody back at base to have managed to give us something that we could actually run with," said Mekies. "Of course, it's very early days and of course, nothing is perfect," he added, "but we could run, we could start to learn, work as one team. So, look, that was a huge satisfaction.

"It doesn't change the size of the journey in front of us, but certainly it's a first moment that everybody in Milton Keynes should be proud of."

Meanwhile the journey facing Williams is looking increasingly hard.

The Grove outfit is missing this first 'test' having failed the mandatory front crash test three times. However, it is understood that in resolving the issue that finally allowed it to pass, the car was found to be between 20 - 30 kgs overweight, an absolute disaster for a team from whom so much is expected this year.

As the Grove outfit seeks to sort things out, next week's official launch has been cancelled as the team opts for a virtual affair instead.