Haas signs Doohan to reserve role

Jack Doohan is to join Ryo Hirakawa as an official reserve driver for Haas.

The 23-year-old Australian joins the American squad from Alpine where in 2025 he contested six races, from the opening Australian Grand Prix through to the Miami Grand Prix, before fulfilling reserve driver duties for the remainder of the championship.

Doohan made his F1 race debut at the 2024 Abu Dhabi Grand prix having been Alpine's reserve driver throughout 2023 and 2024. The Queensland-born racer was previously a member of the team's academy program and prior to his promotion to a race seat had participated in a series of FP1 sessions and TPC (Testing of Previous Cars) outings.

The son of five-time MotoGP World Champion Mick Doohan, Jack enjoyed a stellar junior career including a runner-up finish in the FIA Formula 3 series in 2021 and multiple race victories and a high of third in the standings in the FIA Formula 2 series in 2023.

Haas will now hold two drivers in the reserve role with Doohan joining Japan's Ryo Hirakawa - the 31-year-old embedded in the team since April 2025 and with several TPC tests and FP1 sessions to his credit already while fulfilling full-time sports car duties for TGR in the FIA World Endurance Championship.

''I'm thrilled to be joining Haas," said Doohan. "It's the ideal place to continue my Formula 1 career. I would like to thank the team for giving me the opportunity to grow and take on the great challenge of 2026 together. I'm eager to begin working with the team and collaborating on a successful season.''

"I'm personally very excited to have Jack join us on the team given the strength of his racing resume and of course his experience in being a reserve driver in Formula 1," added Ayao Komatsu. "The dedication required to remain sharp and prepared to race while getting to know how the team works and so on, it's challenging for any driver - especially one who's obviously still very keen to race again at this level. I've enjoyed getting to know Jack and we're looking forward to welcoming him into the team and benefiting from his contributions."