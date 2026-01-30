Barcelona Day 5 Recap: Aston Martin

Aston Martin continued its Shakedown at the Circuit de Barcelona-Catalunya today, with Fernando Alonso getting behind the wheel of the AMR26 for the first time.

Fernando headed out on track at approximately 09:30 and completed running across both the morning and afternoon sessions, with the team focused on mileage accumulation and initial reliability checks. He completed a total of 61 laps across the day.

Across the two days of running in Barcelona, both Fernando and Lance Stroll have now driven the AMR26, allowing the team to build an early baseline understanding of the car. The team now concludes its Shakedown programme and looks ahead to the season launch and livery reveal on 9 February, followed by pre-season testing in Bahrain in a couple of weeks, before final preparations begin for the opening round of the 2026 FIA Formula One World Championship in Melbourne on 6-8 March.

Fernando Alonso: "It's always a special moment driving a new car for the first time, especially at the start of a new regulation cycle. Over the years I've experienced many changes in Formula One, and you quickly get a sense of the direction the car is taking. We completed a solid programme with strong mileage, which is the main priority at this stage. It's still very early days and we have a lot of work still to do before we head to Melbourne in March."

Lance Stroll: "It was a huge effort across the team to get the car ready, so I really appreciate all the hard work that went into getting us on track. My running was limited, but it was good to get behind the wheel for the first time and start to get a feel for the car. I look forward to getting to Bahrain and driving the car again."

Mike Krack, Chief Trackside Officer: "Getting a new car on track for the first time is always an important step. Bringing the AMR26 to life here in Barcelona has taken a big effort, both back at the AMR Technology Campus and from the team working trackside.

"I want to thank everyone across the team for the work that's gone into getting us to this point. Having both drivers in the car and providing valuable feedback and data is an important part of our pre-season preparations.

"It's also been helpful as we continue building our working relationships with new works partners, including Honda. We'll now take what we've learned and keep developing the AMR26 ahead of Bahrain testing."

