Barcelona Wrap-Up: Red Bull

Laurent Mekies: I must take the opportunity to say a huge thank you and well done to everybody back in Milton Keynes on both the chassis and PU side, because it was a historical moment to see the car out there.

"We knew it would be a very special moment to be here for the first time with RB22 with our own PU, so on Monday there was a special atmosphere in the garage. The last few months and weeks have been incredibly hectic to be ready for this Shakedown, but ultimately, we were there waiting to roll out of the garage at 9am. So, I must take the opportunity to say a huge thank you and well done to everybody back in Milton Keynes on both the chassis and PU side, because it was a historical moment to see the car out there.

We got more than a hundred laps in on Monday with Isack, which was a positive day and then Tuesday was a bit more difficult for us. Max ran in the morning and only got one long run in before the rain came, but we felt it would be good learning and interesting to run in the wet with this new generation of cars. We switched to Isack in the afternoon and there was no chance for dry tyres, but we got some good data in the wet. He went off at the end of the day, in what were very tricky conditions and with a lot of things still to get right on the car side. It was unfortunate, but these things happen and it came after a very positive day on Monday for him.

The number of laps Isack completed and the development and learning he and the team gained cannot be underestimated. It was an incredible job by the team trackside and back on Campus to get RB22 back on track for Friday, there have been some long nights to ensure we got a third day of running. Max was in the car all day and he too got over 100 laps on the clock, giving insightful and beyond valuable feedback, as we continue to learn about this new car and PU.

We have a lot to take away from this week and Max's experience and detail with engineering will help us shape the preparations for Bahrain and beyond. In terms of what we were expecting from the powerunit in these first three days, I can only stress how proud we are of everyone back at base who delivered us this PU. Ford were here trackside to see everything come to life and it's a big thanks to them for their part and support in this special story.

Of course, it is very early days and nothing is perfect but we have started to learn already and work as one team on this. It was a great satisfaction, but it doesn't change the magnitude of the journey ahead of us. We know we have to do our homework and take things step by step."

Max Verstappen: "It has been nice to be back on track this week, the first morning I had in the car I couldn't do too many laps because of the weather but Friday was good. We did a lot of laps today and that was really the key, we learned a lot and there are, of course, still a lot of things that we want to look into but it's a good star. So much work has gone into this powerunit over the last few years and to see it then go into the car and on the first day, immediately do so many laps was great to see. There were a lot of emotional faces in the garage and that was very special.

Everything is still a work in progress but we have hit the ground running quite well. We need time to understand the engine and make set up changes, you try to put as many laps on the board and try as many things as you can in the day. I think we are doing that and this is what this Shakedown was about and what we will continue to do. It is a complicated formula for everyone to get right, which means there is still a lot of work to do before we head to Bahrain. We will go again there and keep the work going."

Isack Hadjar: "It was nice to have a good day on Monday. It was very productive and we managed to do a lot more laps than we had expected, everything went pretty smooth and we had only minor issues. It was quite impressive considering it was our first day with our own powerunit. Unfortunately, on Tuesday, just after switching from wets to inters, I lost control of the car in the final corner and I know the aftermath wasn't ideal for the team.

The positive is that I have already started to understand and work on things in the car, there are still a lot of things to tweak of course, but it has been steady so far. These cars are different, very different, there is definitely a lot less load in general and it is a bit more predictable compared to the previous generation, they are a bit more straightforward. It is easier to play around with them and on the PU side there are a lot more options for the driver to play with. I couldn't have prepared for this season any better and I am hoping to come into the year strongly, but we are definitely not done with the work yet, I am learning every day."

Check out our gallery, here.