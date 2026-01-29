Barcelona Day 4 Recap: Ferrari

Second day on track for Ferrari, running on the fourth of the five available shakedown days organised by Formula 1 for all teams, at the Barcelona-Catalunya Circuit. The SF-26 was straight out of the garage at 9am, this time with Lewis Hamilton at the wheel.

After an installation lap, the Englishman ran for a long while on the Medium C2 compound tyre, continuing with valuable car mapping work while also getting used to the new systems and the power unit which, as per the regulations, this year gets much more power from its hybrid component. Lewis did over 60 laps before switching to the Hard C1 tyre, eventually completing 85 laps, equivalent to 396 kilometres.

During the lunch break, the SF-26 was adapted to fit Charles Leclerc, who took to the track shortly after 2pm. The Monegasque ran 70 laps on the C2 tyre. Then, for the final 40 minutes of available track time, he switched to the C1, bringing his total number of laps to 89 (415 km). The SF-26's lap total for the day was therefore 174, equivalent to over 800 kilometres.

Lewis Hamilton: It was good to finally get some dry running and work through our programme.

Everything is new under these regulations and the cars are very different to what we've been used to, with lower downforce, so there's a lot to learn.

The most positive aspect so far is the amount of laps we were able to put together, and that's a real credit to the work done back at the factory. We've been able to gather valuable data, understand where the car is at, and start building a clear direction. It's early days, but the process has been productive and we're focused on continuing to learn, refine and move forward step by step.

Charles Leclerc: It was positive to finally get a full day in more representative conditions.

Everything is new with these regulations, so there is a lot to learn and discover, and the way the car is driven is quite different to what we've been used to in recent years. I see this as a real challenge and also an opportunity to approach things in a different way.

I'm feeling more and more comfortable in the car, even though managing the new systems, particularly with the increased contribution from the electrical side of the power unit, is demanding. At this stage we are not looking at performance, but at completing our checklist and understanding the car as much as possible. There is still a lot to test, but we are on schedule with our programme, which is encouraging as we continue our work towards Bahrain.

Fred Vasseur: It has been a productive shakedown so far. After a difficult first day in wet conditions, today we were able to run consistently and, most importantly, to accumulate mileage, which was the main objective.

Reliability and learning are the priorities at this stage, especially with such a significant change in the regulations. We gathered a lot of data and followed our programme as planned, which is an important first step.

There is still a long way to go before the start of the season, but this is exactly what these days are for: understanding the car, analysing every area in detail and continuing to improve step by step as we head towards Bahrain.

