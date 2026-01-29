Site logo

Shakedown Times: Day 4 (Thursday)

NEWS STORY
29/01/2026

Today's unofficial times from Barcelona.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Laps Time Gap
Russell Mercedes 78 1:16.445 136.277 mph
Antonelli Mercedes 90 1:17.081 0.636
Leclerc Ferrari 83 1:18.223 1.778
Piastri McLaren 48 1:18.419 1.974
Lindblad Racing Bulls 47 1:18.451 2.006
Hamilton Ferrari 87 1:18.654 2.209
Lawson Racing Bulls 64 1:18.840 2.395
Perez Cadillac 66 1:21.024 4.579
Stroll Aston Martin 5 1:46.404 29.959

Best Times To Date

Date Driver Team Time Gap
29-Jan Russell Mercedes 1:16.445 136.277 mph
29-Jan Antonelli Mercedes 1:17.081 0.636
26-Jan Hadjar Red Bull 1:18.159 1.714
29-Jan Leclerc Ferrari 1:18.223 1.778
28-Jan Norris McLaren 1:18.307 1.862
29-Jan Piastri McLaren 1:18.419 1.974
29-Jan Lindblad Racing Bulls 1:18.451 2.006
29-Jan Hamilton Ferrari 1:18.654 2.209
29-Jan Lawson Racing Bulls 1:18.840 2.395
28-Jan Colapinto Alpine 1:19.150 2.705
28-Jan Gasly Alpine 1:19.297 2.852
28-Jan Bearman Haas 1:19.314 2.869
27-Jan Verstappen Red Bull 1:19.578 3.133
28-Jan Hulkenberg Audi 1:21.010 4.565
29-Jan Perez Cadillac 1:21.024 4.579
26-Jan Ocon Haas 1:21.301 4.856
26-Jan Bottas Cadillac 1:24.651 8.206
26-Jan Bortoleto Audi 1:25.296 8.851
29-Jan Stroll Aston Martin 1:46.404 29.959

