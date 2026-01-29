Barcelona Wrap-Up: Racing Bulls

Alan Permane: "We have had very productive three days here at Circuit de Barcelona-Catalunya.

We feel we hit the ground running with the new car and power unit, and they've both run very reliably since the first run. We had no significant stoppages, and every time the car went out, we learnt something new, which is amazing.

A whole week of learning and understanding as much as we could about the chassis and the power unit allowed us to make several changes and explore the setup of the car as well as running the engine in different modes. One of the new things about this new generation of power units is learning how to manage the energy in them; we started testing that on various fuel loads.

Both Liam and Arvid have worked hard this week and it's been really good to see them following each other's runs on track; there's already a great collaboration between them and we've seen them always ready to help each other.

We achieved everything we set out to do here at the Shakedown, and now we feel ready and look forward to going to the official Bahrain Pre-Season Testing in less than two weeks. It's been a great job done by everyone back at the factory in Faenza and Milton Keynes, and we got to see the beginning of a really great relationship between us and Red Bull Ford Powertrains."

Liam Lawson: "It was a positive and interesting three days of testing here in Barcelona. There's a lot to learn for all of us as the 2026 car is very different to drive, so I just tried to adapt as much as I could. The car has less downforce compared to the past, so it moves around quite a bit; there's a lot of power when the battery is fully deployed but the way in which you have to manage it is something completely new.

We've been trying several things on the car and it's been great to keep building mileage on the new power unit. We had a pretty strong test in terms of reliability, but in terms of expectations, it's very hard to say at this point, as we don't know where everyone else is. I think that will stay quite unknown for a while, but we're focused on our own job and want to keep improving in order to be in the best shape possible for the first race in Melbourne. Overall, we ended the test in a much better place to where we started on Monday.

The next test in Bahrain is in less than two weeks so we'll keep collecting data, but it's a completely different track to here, so I'll be curious to see how the car performs in those conditions."

Arvid Lindblad: "We did some good testing this week at the Barcelona Shakedown. It's been really exciting to get behind the wheel of an F1 car and properly start the 2026 season. We've been learning a lot about the car, and we're obviously already planning on how to carry this work forward to the sim before the next test.

Coming here with a completely new car and power unit, I feel like there was always an unknown and some uncertainty about expectations, but we've been able to gather good mileage, which is great. The focus these days has been on building mileage and consistency, trying to understand the car as much as we could and see how we could get out the most from every part of the car, since this is very different compared to last year.

It's been a great start to the journey for all of us and I've been enjoying it so far. A special thanks to the team for their support and a massive credit to everyone involved in this project; we'll keep working hard based on the data collected and really looking forward to going to Bahrain."

Check out our gallery, here.