Barcelona Wrap-Up: Cadillac

Cadillac's preparations for its debut Formula 1 season continued this week as it completed three productive days of running at the Circuit de Barcelona-Catalunya.

After an historic first run for the American squad at Silverstone on January 16, the team joined other teams during the Barcelona Shakedown week. Sergio 'Checo' Perez and Valtteri Bottas both got behind the wheel, sharing driving duties on Monday before Checo ran on Thursday and Valtteri all day on Friday.

The duo continued to build mileage as the team collected data across a variety of run lengths and set-ups, completing 164 laps in total over the three days.

Graeme Lowdon, Team Principal: "We come away from the Barcelona shakedown making real progress, with encouragement and excitement within the team. The target for this week was focused on working through certain programs and ticking off tests related to reliability to ensure we have a stable platform to build from.

"It's only the fourth day of this team running its first Formula 1 car and each lap completed across shakedown has provided us with valuable insights. Every day we're getting more streamlined, the procedures are working well, and people are working extremely well together, which I'm really happy about.

"The combined experience of Checo and Valtteri has been vital with their approach to working with the engineers and mechanics throughout this week. There's still a lot of work to do but that's the same for all the teams in the pit lane. We now look forward to Bahrain testing as we continue to build on what we've learned."

Sergio Perez: "We had a productive time in Barcelona completing a good amount of running across the three days with valuable information gathered. As a team, we're starting to explore the car, set-ups and the directions we want to be taking. The point of this shakedown is to get more mileage to identify areas to improve that we can address before we go racing. There is a lot of work ahead of us, especially being a new team, but it's an exciting time. I'm really enjoying being back in a team, there's a great spirit here to move forward."

Valtteri Bottas: "It's been a milestone week for the team and my first time driving for the Cadillac Formula 1 Team. Right now, it is the problem-solving phase for the team with it being a new car and the first time we're properly running it after our shakedown. This week has been very valuable and important. We still have plenty of work to do, however with each run we are getting better and more together as a team and understanding more about the car.

"I'm proud of everyone for working so hard to have us running the car in Barcelona. We'll be using next week to understand everything we've learned so far in preparation for Bahrain. We can't wait to go testing."

