Australian Grand Prix: Race team notes - Aston Martin

Lance Stroll: "It was good to get some kilometres in the car today, especially after missing pretty much all the track running this weekend.

"We used the race as a learning session and stopped for several laps to check things over in the garage before heading back out. There's still quite a bit missing in terms of performance and reliability, but the laps we managed today should give us a bit more direction going into China."

Fernando Alonso: "The first two laps were the most enjoyable part of the race for me. We had a good start and ended up P10 which was unexpected. We were then out of position and so we fell back. We then brought the car into the garage to check things over and went back out before we had to retire the car. China next weekend will be another good opportunity to get mileage and optimise things."

Adrian Newey: "Today was primarily an opportunity to learn more about the AMR26. Both cars took the start and, when it became clear we could not compete for points, we chose to pit and check the cars over. The team then asked Fernando to retire the car to preserve components. The data and learnings from this weekend will help us as we go into the next event."