Chinese Grand Prix: Race team notes - Ferrari

15/03/2026

Scuderia Ferrari HP produced another solid performance at the Shanghai International Circuit, with Lewis Hamilton finishing third, one place ahead of Charles Leclerc.

Combined with the result of yesterday's Sprint, the team consolidates its second place in the Constructors' standings with 40 points. Lewis' first podium for Ferrari, combined with Charles' in Melbourne, confirms the potential of the SF-26 even if it's clear there is plenty of work to do to close the gap to Mercedes. Lewis and Charles put on a great show for the fans, with a race long duel between themselves as well as others. It was a thriller that kept the crowd on its feet for much of the afternoon.

As the lights went out, once again the Ferraris got perfect starts with Hamilton taking the lead ahead of Kimi Antonelli and Leclerc getting the better of George Russell to take third place. On lap 10, the Safety Car came out when Lance Stroll stopped on track and the top four all pitted immediately to take on Hard tyres with the aim of going all the way to the chequered flag. At the restart, an aggressive Lewis immediately passed Russell to regain second place, a move repeated by Charles shortly after. However, the Mercedes driver had better pace and was able to retake second place. It was at this point that Hamilton and Leclerc really brought the race to life with a close but always fair duel for the final podium position, changing places almost a dozen times. In the end, it was Lewis who came off best, leading Charles across the line by three and a half seconds.

The championship resumes in a fortnight's time with another race in Asia, the Japanese Grand Prix at Suzuka Circuit, a real test of driver and car, which will also produce a more accurate idea of the hierarchy among the teams.

Lewis Hamilton: Huge congratulations to Kimi (Antonelli), I'm really happy to share this moment and podium with him. Overall, it's been a very positive weekend for us; we've learned a lot and improved the way we optimise the car. Today was one of the most enjoyable races I've had in years, with hard but fair battles, especially with Charles. Racing in front of this fantastic crowd made it even more special. We still have work to do, but we're on the right path, and I'm hugely grateful to everyone back in Maranello as we push to take the fight to Mercedes even more in the weeks ahead.

Charles Leclerc: It was a really exciting race with a lot of fights. These new cars are really fun to race, it's all about tactics and energy deployment, and you can really play with that to get ahead of your competitors.

Lewis was strong all weekend, so it's not a surprise he's P3, he deserves it. We had some great fights, and I am sure we will continue to see some more good battles this year.

Congratulations to Kimi (Antonelli) for his first victory. It's always touching to see raw emotion like that, and he did an exceptional job today, so I'm very happy for him.

Fred Vasseur: It was a positive weekend overall and I'm happy for Lewis, as this first podium with Ferrari is an important step for him. Of course we are still a long way off Mercedes and we need to work very hard in the coming weeks. We are working on all elements of our package, although it is a bit more difficult on the power unit as it is frozen at the moment, so we need to make progress in different areas.

Charles also had a positive weekend and the duel between our two drivers was very exciting, to the point that I had to check my heart rate! I trust both of them and I didn't want to ask them to freeze the positions, because that would have been unfair. They are professionals and today's battle was good for the team and good for the sport.

I'm also very pleased for Kimi (Antonelli). He had a strong weekend from start to finish. The first win is always very difficult to get, so he did very well.

RELATED ARTICLES

