Morning times from Bahrain - Friday

13/02/2026

This morning's times from the Bahrain International Circuit, the final day of the first pre-season test.

Morning Times - All Times Unofficial

Name Team Laps Time Gap
Russell Mercedes 78 1:33.918 128.906 mph
Hamilton Ferrari 69 1:34.209 0.291
Verstappen Red Bull 61 1:35.341 1.423
Bearman Haas 70 1:35.972 2.054
Piastri McLaren 73 1:36.390 2.472
Colapinto Alpine 64 1:36.874 2.956
Sainz Williams 68 1:37.186 3.268
Lawson Racing Bulls 84 1:37.238 3.320
Bortoleto Audi 60 1:37.536 3.618
Stroll Aston Martin 54 1:38.423 4.505
Bottas Cadillac 37 1:38.772 4.854

Piastri, Hamilton, Lawson, Stroll and Colapinto continue this afternoon, while Russell hands over to Antonelli, Verstappen to Hadjar, Sainz to Albon, Bearman to Ocon, Bortoleto to Hulkenberg and Bottas to Perez.

