Test Times: Bahrain 11-02

NEWS STORY
11/02/2026

Today's times from Manama, the opening day of the first pre-season test.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Norris McLaren C3 58 1:34.669 127.884 mph
Verstappen Red Bull C3 136 1:34.798 0.129
Leclerc Ferrari C3 80 1:35.190 0.521
Ocon Haas C3 115 1:35.578 0.909
Piastri McLaren C3 54 1:35.602 0.933
Russell Mercedes C3 56 1:36.108 1.439
Hamilton Ferrari C3 52 1:36.433 1.764
Gasly Alpine C3 49 1:36.765 2.096
Hulkenberg Audi C3 73 1:36.861 2.192
Albon Williams C3 68 1:37.437 2.768
Antonelli Mercedes C1 30 1:37.629 2.960
Lindblad Racing Bulls C3 75 1:37.945 3.276
Sainz Williams C3 77 1:38.221 3.552
Perez Cadillac C2 58 1:38.828 4.159
Bortoleto Audi C3 49 1:38.871 4.202
Bottas Cadillac C2 49 1:39.150 4.481
Stroll Aston Martin C2 36 1:39.883 5.214
Colapinto Alpine C2 28 1:40.330 5.661

