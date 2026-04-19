Pin completes first F1 test

2025 F1 Academy Champion Doriane Pin has taken the next step on her motorsport journey by completing her first F1 test.

The 22-year-old Mercedes development driver, completed 76 laps of the Silverstone National Circuit in the world-championship winning W12 from the 2021 season, impressing with her pace, feedback, and technical understanding.

"Driving an F1 car for the first time today was unreal," said Pin. "I am very grateful to have been given this opportunity and to be surrounded by this incredible team. It was a unique opportunity and I made sure to enjoy my day to the fullest, along with doing the best job I could. Whilst being a female driver doesn't define me, it was great to show what we can do. It was an extremely emotional day and I'm also thankful I was able to share this experience with my family.

"The W12 is obviously really different from the other cars I've been able to drive. Everything is different, bigger and more powerful. I am glad I was able to build confidence lap after lap and show what I was capable of."

In preparation for the test, the affectionally named 'Pocket Rocket' spent extensive time in the team's simulator, integrating closely with engineers and refining her understanding of the necessary procedures to drive the W12.

"It's been great to have Doriane complete a day of testing with the W12 today," said Andrew Shovlin. "It marks another major step on what is proving to be a very exciting and promising career and also makes her the first ever female driver of a Mercedes F1 car.

"Her preparation and professionalism has impressed the whole team and she should be really proud of what she has achieved. Whatever series you come from, it is always a massive step when getting into an F1 car but she looked at home from the very first laps and was able to enjoy driving the car on the limit."

"It is always really special for a young driver to drive an F1 car for the very first time," added Gwen Lagrue, Driver Development Advisor. "Today, it is even more unique as Doriane is the first ever woman to drive a Mercedes F1 car.

"We are very proud to show to the next generation of female drivers that driving an F1 car is achievable. I am sure we will see a woman driving in F1 in the coming years and as a team, we would be incredibly proud if we were to achieve that goal with someone in our team. Doriane can certainly act as an inspiration for those following in her wheel tracks as she continues her career and role as Development Driver with our team."

Pin becomes the latest female talent to get behind-the-wheel of a modern F1 car, highlighting the value of series such as F1 Academy. The test also underlines the team's continued commitment to nurturing talent and opening pathways, while showcasing the progress being made in creating meaningful opportunities for women at the highest level of motorsport.

Her assured performance on such a significant stage further highlights the impact of the team's long-term investment in her growth. She will now continue in her development driver duties, which include simulator development, additional activities at the factory and trackside, attendance at several Grands Prix and her support and mentorship to the team's 2026 F1 Academy driver, Payton Westcott.