Site logo

Monaco Grand Prix: Qualifying team notes - Alpine

NEWS STORY
06/06/2026

Pierre Gasly: "I am very happy with that result and I don't think we could have done better than P9 today, the best behind the top four teams who are out of reach at the moment.

"I was absolutely buzzing when I crossed the line, filled with so much adrenaline after nailing that final Q3 lap. I was taking a lot of extra risk and grazed the walls everywhere! It's a nice feeling when everything comes together. We had to work hard for it as a team as it hasn't been a straightforward weekend up until this stage. This track always feels quite odd, it never feels like the car is perfect such is the nature of this place, so we just tried to change small things to try and improve the overall package. The team did a great job and has worked really hard to put us in a position when, in the end, it comes down to small margins. Once we sneaked into Q3, I just absolutely went for it! We know how important Qualifying is here so we will see what happens in the race where we expect overtaking to be quite challenging. I will keep an open mind and see what happens in the race."

Franco Colapinto: "On one hand I'm disappointed with the result, as you always want to start as high up as possible in Monaco, given it's one of the most important Qualifying sessions of the year. I'm also really proud of the team and the work we've been doing over the past few days to try to understand where we've been struggling and where we can improve the car. We worked late into the night and made some progress from where we were yesterday and, in the end, we were only a few tenths off making it to Q3. However, the gaps are so tight here on a short circuit, that we missed out and will likely have a long race ahead of us tomorrow. I've been struggling with front and rear locking all weekend, and when you don't have the confidence around here to push to the limit and get close to the walls, it really costs you. It just hasn't clicked this weekend compared to recent races. We knew coming into the weekend that this is a unique track and might not play to the strengths of our current package. We will give it our best shot tomorrow, try to keep our nose clean at the start and see what comes our way. Anything can happen here with stoppages or red flags, so we need to be ready to capitalise."

Steve Nielsen: "Firstly, congratulations to Pierre on a really impressive effort in Qualifying today. Ultimately, when it's a case of fine margins between similarly matched cars, you rely on the driver to make a difference and today Pierre was faultless and really delivered. He is in a competitive position for tomorrow where the expectation is to score points. As a team, we know it's been a challenging weekend so far where some limitations of our package have been exacerbated to some degree. We've put the hours in to understand which areas to focus on and where to make subtle changes to maximise our performance. Pierre has certainly been more comfortable here than Franco and that is reflected in his end result. For Franco, it's definitely been more difficult compared to his recent run of form. He's not quite clicked with the car here and did a good job to have a smooth Qualifying with clean laps and, in the end, fell short of Q3 by only a couple of tenths so credit to him for his efforts in improving since Friday. We expect tomorrow to be another typical Monaco affair where we have to be ready to seize any opportunity that may arise and do our best to execute a clean race with both cars."

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms