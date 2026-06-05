Monaco Grand Prix: Practice team notes - Alpine

Pierre Gasly: "It's good to be back in Monaco and it's always a pleasure to drive here.

"This year, with slightly smaller and lighter cars compared to previous seasons, it's definitely a different feeling and it's certainly still an enjoyable place to drive a Formula One car. We completed lots of laps today and it's always important for a smooth and consistent day in Monaco without too much interruption. A lot of our work in Practice in Monaco is focused on low fuel and Qualifying preparation. We were there or thereabouts inside the top ten for most of the day, so clearly we are in the mix for the points-scoring positions. We probably aren't as competitive here compared to some other tracks and there's definitely a few bits for us to work on as it's not been totally straightforward. We have a lot of work to do going through the data before another Practice session tomorrow as we aim to be as dialled in as possible ahead of the most important Qualifying session of the season."

Franco Colapinto: "It's been an okay day for us in Monaco, back in Europe and back to the normal Grand Prix schedule with two Friday Practice sessions. It's always a special place to drive, especially as Monaco is where I live now. I would say we have a bit to work on after today and certainly we need to find a step up in performance. It's such a specific and unique place compared to a lot of other circuits, so I think it will be about fine tuning a few things rather than changing anything too big. The car generally feels fine and it's fun to drive still with these cars now a little smaller and lighter. We have less power unit management here with energy recovery and deployment so really it's about finding a more comfortable set-up and focusing on executing solid laps. We normally make a good step between Friday to Saturday so our aim is to be better tomorrow ahead of Qualifying."

Steve Nielsen: "Today was not the best Friday for us and we certainly aren't satisfied with where we are after two Practice sessions. We didn't get many clear laps, but neither did others and we can see the track is constantly evolving, which is usually the case here on a street track, and giving a lot of lap time and performance. Because of that it's hard to say whether that's a true reflection of our pace and I think there's definitely scope to improve on our current position. Franco is not happy with the balance of the car, so we've got some work to do there to help with traction and braking in particular. Pierre is in a bit of a happier place but still a lot of work to do. We do tend to make a habit of not looking great on Friday and improving across the weekend. I hope it's a case of that again in Monaco and we can come back stronger tomorrow, especially with how important Qualifying and track position is here. The aim is still to get both cars into Q3 and race for lower order points, but we know this race is a bit of an outlier to others and can spring a few surprises. So, we need to work hard to be ready and look to optimise everything."