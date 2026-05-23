Canadian Grand Prix: Practice & Sprint Shootout notes - Alpine

Pierre Gasly: "It's not a great start to our weekend here in Canada and to be out in SQ1 was not what we expected.

"We've had a difficult day in general. Free Practice 1 was far from smooth with some red flags and we could not do all the work we wanted to do in that session. We are quite far off in some areas, which we have to improve in Qualifying tomorrow when it counts for the Grand Prix. The Sprint Race will be challenging from so far back so we will give it a go and try to learn as much as we can and put things right."

Franco Colapinto: "Given how we started the day with almost no running in Free Practice 1, I think we did a good job in Sprint Qualifying. The track is very dirty and quite low grip so you just need time in the car and lots of laps to keep learning. I was learning a lot throughout Sprint Qualifying, a very tough session, so we did quite well to adapt and credit to the team for having the car ready and prepared after what had happened in Practice. I think tomorrow we can definitely do a better job once we have more time in the car after the Sprint Race. We have some things to improve and I think we can find something extra ahead of Qualifying."

Steve Nielsen: "We have plenty to reflect on after what has been a very difficult Friday for the team in Montréal. In Free Practice 1, we had an issue on Franco's car, which meant he was left with no running at all in that session, which was a pity as we had planned to do lot of work across both cars where we had aimed to run some tests and comparisons. Pierre did not have a clean session and that left us on the back foot going into Sprint Qualifying. We know some fundamental areas where we are lacking, which I am sure can be resolved for Qualifying tomorrow. It won't be an easy Sprint given our starting positions but it does offer a chance for more track time and more opportunities to understand where we can improve and maximise our package going into the business end of the weekend."