Audi appoints McNish as Racing Director

Audi has confirmed the appointment of Allan McNish as its Racing Director.

McNish, a central figure in Audi's motorsport activities and part of the F1 project since its inception, will take on responsibility for coordinating all trackside operations. His remit will include oversight of sporting matters, engineering coordination, driver management, race strategy and garage operations, as well as on-track media and partner activities.

He will assume trackside accountability from the Miami Grand Prix onwards.

Having been embedded within the programme from the outset, McNish brings a uniquely deep understanding of Audi and of the demands of elite-level motorsport. This combination positions him as a natural fit for the role at a pivotal stage in the team's evolution.

A highly respected figure in global motorsport, McNish brings extensive experience both behind the wheel and in senior leadership roles. A former Formula One driver, he has also served as test and reserve driver for multiple teams and is best known for his success in endurance racing, including multiple victories at the 24 Hours of Le Mans and a FIA World Endurance Championship title.

Within Audi, McNish has held several senior positions, including Director of Coordination for Audi Group Motorsport and Team Principal of Audi Sport ABT Schaeffler in Formula E. Most recently, he has led the team's Driver Development Programme, a role he will continue holding alongside his new responsibilities. He will report directly to Mattia Binotto, in his new role of CEO and Team Principal.

The appointment underlines Audi's commitment to building a high-performance, integrated racing organisation as it continues its Formula One rookie season.

"Allan brings an exceptional combination of racing experience, technical understanding and leadership to this role," said Binotto. "He has been a central part of the motorsport structure of Audi for many years and, in his roles within Audi Revolut F1 Team since its start, has played a key role in shaping our preparation for Formula One, not least with his work around technical partnerships.

"This appointment strengthens our trackside leadership at a crucial stage of our project. Allan's ability to connect all performance-related areas - from sporting operations to driver development - will be fundamental as we continue to build our team."

"It is a privilege to take on the role of Racing Director," added McNish, "this is a marque that means a lot to me and it is an honour to be able to represent Audi and our partners on the most prestigious stage in motorsports. This is an exciting challenge at a pivotal moment in the history of Audi and Formula One, and I am looking forward to contributing even more directly to our trackside performance.

"The project we are building is ambitious, and my focus will be on ensuring that all aspects of our race operations are delivering at their most competitive level and continuously improving. Together with our Driver Development Programme, to which I remain fully committed, my focus will be on implementing the building blocks for our success, under the direction of Mattia and the Board of Directors."