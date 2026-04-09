Official: Lambiase to join McLaren

09/04/2026

McLaren has confirmed that Gianpiero Lambiase will join the Woking team as Chief Racing Officer, reporting to Andrea Stella.

The Woking team's press release reads:

The role of the Chief Racing Officer already exists within the team's structure with overall leadership of the race team. These duties are currently managed by Stella in addition to his role as Team Principal.

Lambiase is the latest hire designed to strengthen and support the talent pool that exists at McLaren, while also reaffirming the team's long-term commitment to confirming its position as a Championship-winning team.

The team's ability to attract and secure top talent, like Lambiase, and previously Rob Marshall and Will Courtenay, alongside the retention and promotion of highly-talented people already within the team, is a testament to the strategic vision and culture that are integrally embodied in the team under the leadership of Zak Brown and Stella, who are also both on long-term contracts.

The team look forward to welcoming Gianpiero when his existing contract ends, no later than 2028.

In its own release, Red Bull stated:

Red Bull Racing confirms that Gianpiero Lambiase will leave the Team in 2028, when his current contract expires. "GP" is a valued member of the Team, which he joined in 2015.

Until his planned departure, "GP" continues in his roles as Head of Racing and as Race Engineer to Max Verstappen.

The Team and he are fully committed to add more success to our strong track record together.

