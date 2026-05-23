Canadian Grand Prix: Practice & Sprint Shootout notes - Haas

TGR Haas F1 Team drivers Esteban Ocon and Ollie Bearman qualified 14th and 15th respectively for the third Sprint race of the 2026 FIA Formula 1 World Championship at the Canadian Grand Prix.

The VF-26 of Bearman ran the team's new upgrade package throughout Friday but with one solitary, stop-start free practice session - courtesy of three red flag stops - ahead of the afternoon's Sprint qualifying, it was a challenging day in Montreal.

The third stop in practice came after Ocon contacted the wall and lost a front-wing - the Frenchman able to return to the garage but effectively ending the session in the dying minutes. Ocon had at least found some pace earlier and placed P13 (1:16.497) with Bearman P19 (1:17.770) - both times set on the Pirelli P Zero White hard compound tire.

Sprint qualifying saw both Ocon and Bearman progress from SQ1 into SQ2. Using the mandatory Yellow medium rubber, Ocon advanced thanks to a best effort of 1:15.760 (P13), with Bearman clocking a 1:15.872 (P16) to narrowly make the cut. Both drivers improved their lap times in SQ2 but exited knockout qualifying at the checkered. Ocon led the way in P14 (1:14.928) with teammate Bearman directly behind in P15 (1:15.197).

Ollie Bearman: "It's been a tough day, honestly. We expected the upgrade to be easier to put on track, and we expected it to be a step forward straight away but that hasn't really been the case. We really struggled in free practice and we didn't learn much, and we made a big change for Sprint qualifying, so we need to see if that worked. I struggled with grip out there and struggled to feel confident with the balance we had, so let's see what we can learn tonight. It's a shame, but that's the Sprint format. With the amount of interruptions we had, we didn't complete half of our run plan, and if you're bringing an upgrade like that and there are interruptions like there were, it makes it extra tough."

Esteban Ocon: "We were extremely lucky this morning because it was a hard hit, so I'm probably going to feel it tomorrow. We only damaged the front wing, which was the best thing that could've happened in that situation, really. We struggled a little bit getting the car around, riding the curbs a little bit, and everything seemed too stiff for us to start with. We improved the car a little bit, but there's still plenty to look at for tomorrow's qualifying, which is the target. We're working flat out to understand both old and new packages, the setup, and it's proving to be more difficult than we were expecting."

Ayao Komatsu, Team Principal: "It's been a very tough day. We didn't have a good practice at all, the car wasn't where it should've been. At a circuit like this, where the walls are so close, drivers need to keep running, gain confidence, and get closer to the wall. We couldn't get either driver there, whether it was the old package or the upgraded package; we didn't get it right. In practice, drivers couldn't get into it like they should've been able to, so it put us on a massive back foot going into Sprint qualifying. Then, the cars were better, but we were playing catch-up. Ultimately, we've finished the day with more questions than answers, so we have a lot of things to review. Our focus is to understand both packages; why we couldn't extract the performance, and why drivers found it so difficult. We need to understand that tonight, and how we get the better car ready for qualifying and the race."