Test Times: Bahrain 19-02

19/02/2026

Today's times from Manama, the second day of the second pre-season test.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Antonelli Mercedes C3 79 1:32.803 129.548 mph
Piastri McLaren C3 86 1:32.861 0.058
Verstappen Red Bull C3 139 1:33.162 0.359
Hamilton Ferrari C3 78 1:33.408 0.605
Norris McLaren C4 72 1:33.453 0.650
Colapinto Alpine C5 120 1:33.818 1.015
Hulkenberg Audi C4 73 1:33.987 1.184
Russell Mercedes C3 77 1:34.111 1.308
Ocon Haas C4 58 1:34.201 1.398
Lawson Racing Bulls C4 106 1:34.532 1.729
Albon Williams C5 117 1:34.555 1.752
Bortoleto Audi PRO 29 1:35.263 2.460
Bearman Haas PRO 69 1:35.279 2.476
Perez Cadillac C5 50 1:35.369 2.566
Alonso Aston Martin C3 68 1:37.472 4.669
Bottas Cadillac C1 58 1:40.193 7.390

