FIA to hold e-vote over change to engine regulations

18/02/2026

The FIA has launched an e-vote primarily centred on a proposed change to the assessment of the power unit compression ratio in running condition.

Over recent weeks and months, the FIA and the Power Unit Manufacturers have collaboratively developed a methodology to quantify how the compression ratio changes from ambient to operating conditions.

Following validation of this approach, a proposal has been submitted whereby, from 1 August 2026, compliance with the compression ratio limit must be demonstrated not only at ambient conditions, but also at a representative operating temperature of 130 degrees C.

The vote has been submitted to the Power Unit Manufacturers, and its outcome is expected within the next 10 days and will be communicated in due course. As with all Formula 1 regulatory changes, any amendment remains subject to final approval by the FIA World Motor Sport Council.

Note: 1 August is just after the Hungarian Grand Prix, the 13th round of the 2026 season.

1. Posted by ClarkwasGod, less than 1 minute ago

"It's a sad day that one engine supplier's innovative design is likely to be snuffed out just because other makers didn't think about it. Were the DFV to be introduced now, can you imagine the outcry from all the other teams "Our engines aren't powerful enough! It's not fair! Ban the Ford DFV!"
Just another factor dumbing down what is supposed to be the pinnacle of motorsport.
I just hope Mercedes are able to transpose the supposed "trick" into their commercial engines and stick a very large finger up at the other makers."

2. Posted by Redphyve, 40 minutes ago

"
The levelling of the playing field by eliminating innovation continues apace. |I remember how Audi were banned in America and Europe with their cars many years ago, simply because they innovated and came up with solutions and engineering that led their cars to dominate their respective series. So they were banned because the opposition couldn't catch-up and the ruling bodies didn't want a tech war that would lead to increased spending and budgets and manufacturers dropping out.

Sad really."

