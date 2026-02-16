Barcelona extends contract to 2032

The Circuit de Barcelona-Catalunya is to host a Grand Prix in 2028, 2030, and 2032 on a rotational basis with Spa-Francorchamps.

This is in addition to this year's event, which is re-named as Barcelona-Catalunya Grand Prix as Madrid's Madring becomes host of the Spanish Grand Prix.

The contract extension follows significant investment at the circuit in recent years including the construction of the Circuit Rooftop, a new hospitality space overlooking turns 9, 10, and 11 and the entrance of the main straight, as well as the installation of solar panels throughout the circuit.

Built in 1991 as part of the 1992 Barcelona Olympic Games development programme, the Circuit de Barcelona-Catalunya features a mix of high and low speed corners and has played host to many memorable moments, including Max Verstappen's maiden Grand Prix victory in 2016.

In 2025, 300,000 fans attended the race weekend, which saw Oscar Piastri claim victory with teammate Lando Norris in second. From the current grid, Lewis Hamilton and Fernando Alonso have also crossed the line first in Barcelona.

In recent years, organisers have taken steps to elevate the overall fan experience and ensure that the wider community is at the heart of the Grand Prix. For the last two years there has been a fan festival hosted in the Placa de Catalunya ahead of the Grand Prix weekend, which will return in 2026.

The races in Barcelona will be in rotation with the Grand Prix at the Circuit de Spa-Francorchamps, which will take place in 2026, 2027, 2029, and 2031.

"Barcelona is an incredible city," said Stefano Domenicali, "and the Formula 1 fans there always welcome us with such passion, so I am delighted that we will continue to race at the Circuit de Barcelona-Catalunya for years to come. The team have invested heavily in the circuit and hosted fantastic fan festivals in recent years, so we look forward to seeing how they continue to develop the experience, both for attendees at the race and for the city as a whole.

"I would like to thank Salvador Illa, President of the Government of Catalunya, Pol Gibert, CEO of Circuits de Catalunya SL and General Secretary of the Department of Business and Employment for their unwavering commitment to hosting Formula 1, and Oriol Sagrera, the former CEO of Circuits de Catalunya SL and former General Secretary of the Department of Business and Employment, who was key to securing the renewal. I can't wait to see our brilliant fans in Barcelona in June!"

"We welcome the renewal of the Formula 1 Grand Prix in Catalonia, at least until 2032," added Pol Gibert, CEO of Circuits de Catalunya SL and General Secretary of the Department of Business and Employment. "We would like to express our gratitude to Formula 1 for the trust placed in the Circuit de Barcelona-Catalunya and in the region over all these years.

"This renewal is the result of a strong relationship and close collaboration and represents a very important step in further consolidating Catalonia as a key fixture on the international calendar. Formula 1 generates an economic impact of more than €300 million per edition, but above all it is a strategic event that helps project Catalonia worldwide as a country capable of hosting top-level sporting competitions."