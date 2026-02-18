F1 Commission meeting

The first meeting of the Formula 1 Commission of 2026 took place today in Bahrain. The meeting was chaired by FIA Single-Seater Director Nikolas Tombazis and FOM President and CEO Stefano Domenicali.

Refinements to the 2026 Formula 1 Regulations were agreed and will now be referred to the World Motor Sport Council for final approval.

The following is an overview of the key discussion points:

Feedback on 2026 Formula 1 Regulations

In common with the introduction of such significant regulatory changes, there are still collective learnings to be taken from pre-season testing. As a group - the teams, the power unit manufacturers, FIA and Formula One Management (FOM) - there was a commitment to work through all technical aspects ahead of the opening race of the 2026 season in Melbourne next month.

Constructive discussion took place among all the teams following initial feedback from drivers arising from a survey instigated by the FIA. Topics covered include overall car characteristics, energy and power unit, aerodynamics, overtaking and racing, tyres and mechanical grip.

Positive feedback from drivers was received on the reduced weight and smaller dimensions of the 2026 cars. Divers generally agreed that the new car exhibited improved ride quality and stronger initial acceleration.

Further evaluation and technical checks on energy management matters will be carried out over the following three days at the second pre-season test in Bahrain.

It was agreed that no immediate major regulatory changes were required given that initial evidence and feedback remains immature and that premature change carried the risk of increased instability ahead of the first race. Further reviews will be carried out once more data becomes available.

There were constructive talks and proposals centred on the race start procedure during the commission meeting. As a result, further evaluation of updates to race systems and on-car management will be undertaken during the current Bahrain test.

Commercial matters

There were discussions around the possibility of increasing the Sprint events up to 12 based on the demand for Sprints from fans and promoters.