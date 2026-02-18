Site logo

Morning times from Bahrain - Wednesday

NEWS STORY
18/02/2026

This morning's times from the Bahrain International Circuit, the first day of the second pre-season test.

Morning Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Leclerc Ferrari PRO 70 1:33.739 129.152 mph
Norris McLaren PRO 54 1:34.052 0.313
Antonelli Mercedes C3 69 1:34.158 0.419
Albon Williams PRO 55 1:35.690 1.951
Gasly Alpine C3 61 1:35.898 2.159
Hadjar Red Bull C2 13 1:36.188 2.449
Ocon Haas C3 65 1:36.418 2.679
Alonso Aston Martin C3 28 1:36.536 2.797
Hulkenberg Audi C2 49 1:36.741 3.002
Lindblad Racing Bulls C3 75 1:36.769 3.030
Perez Cadillac C2 24 1:38.191 4.452

LATEST NEWS

more news >

RELATED ARTICLES

LATEST IMAGES

galleries >
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images
  • Pitpass.com latest F1/Formula 1 images

POST A COMMENT

sign in

or Register for a Pitpass ID to have your say

Please note that all posts are reactively moderated and must adhere to the site's posting rules and etiquette.

Post your comment

post comment

READERS COMMENTS

 

No comments posted as yet, would you like to be the first to have your say?

Share this page

X

close

Copyright © Pitpass 2002 - 2026. All rights reserved.

about us  |  advertise  |  contact  |  privacy & security  |  rss  |  terms