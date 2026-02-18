Site logo

Test Times: Bahrain 18-02

NEWS STORY
18/02/2026

Today's times from Manama, the first day of the second pre-season test.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Russell Mercedes C3 76 1:33.459 129.539 mph
Piastri McLaren C3 70 1:33.469 0.010
Leclerc Ferrari PRO 70 1:33.739 0.280
Norris McLaren PO 54 1:34.052 0.593
Antonelli Mercedes C3 69 1:34.158 0.699
Hadjar Red Bull C3 66 1:34.260 0.801
Hamilton Ferrari PRO 44 1:34.299 0.840
Sainz Williams C4 55 1:35.113 1.654
Colapinto Alpine PRO 60 1:35.254 1.795
Bortoleto Audi C3 71 1:35.263 1.804
Albon Williams PRO 55 1:35.690 2.231
Lawson Racing Bulls C3 61 1:35.753 2.294
Bearman Haas C3 42 1:35.778 2.319
Gasly Alpine C3 61 1:35.898 2.439
Stroll Aston Martin C3 26 1:35.974 2.515
Ocon Haas C3 65 1:36.418 2.959
Alonso Aston Martin C3 28 1:36.536 3.077
Hulkenberg Audi C2 49 1:36.741 3.282
Lindblad Racing Bulls C3 75 1:36.769 3.310
Bottas Cadillac C3 35 1:36.798 3.339
Perez Cadillac C2 24 1:38.191 4.732

