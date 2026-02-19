Site logo

Morning times from Bahrain - Thursday

19/02/2026

This morning's times from the Bahrain International Circuit, the second day of the second pre-season test.

Morning Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Norris McLaren C4 72 1:33.453 129.548 mph
Verstappen Red Bull C3 56 1:33.584 0.131
Russell Mercedes C3 77 1:34.111 0.658
Albon Williams C4 71 1:35.130 1.677
Bortoleto Audi PRO 29 1:35.263 1.810
Bearman Haas PRO 69 1:35.279 1.826
Colapinto Alpine C3 54 1:35.506 2.053
Lawson Racing Bulls C2 27 1:36.959 3.506
Alonso Aston Martin C3 40 1:37.472 4.019
Hamilton Ferrari C3 5 1:39.670 6.217
Bottas Cadillac C2 58 1:40.193 6.740

