Morning times from Bahrain - Friday

20/02/2026

This morning's times from the Bahrain International Circuit, the final day of the second pre-season test.

Morning Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Leclerc Ferrari C3 80 1:33.689 129.221 mph
Antonelli Mercedes C3 49 1:33.916 0.227
Piastri McLaren C4 66 1:34.352 0.663
Ocon Haas PRO 82 1:34.494 0.805
Hadjar Red Bull C3 59 1:34.511 0.822
Gasly Alpine C3 57 1:34.846 1.157
Lindblad Racing Bulls C2 77 1:35.238 1.549
Sainz Williams C3 66 1:35.252 1.563
Hulkenberg Audi C3 64 1:36.019 2.330
Perez Cadillac C3 61 1:40.842 7.153
Stroll Aston Martin 2 No Time

At 11:15 (local time) Honda issued the following: "Our last run with Fernando Alonso yesterday showed a battery-related issue that impacted our test plan with the Aston Martin Aramco Formula One Team.

"Since then, we have been carrying out simulations on the test bench in HRC Sakura. Due to this and a shortage of power unit parts, we have adapted today's run plan to be very limited and consist only of short stints."

For Piastri, Antonelli, Hadjar, Ocon, Hulkenberg and Perez this morning was their last time in the car before Melbourne.

