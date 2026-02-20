Site logo

Test Times: Bahrain 20-02

20/02/2026

Today's times from Manama, the final day of pre-season testing.

Today's Times - All Times Unofficial

Name Team Tyres Laps Time Gap
Leclerc Ferrari C4 132 1:31.992 131.605 mph
Norris McLaren C3 47 1:32.871 0.879
Verstappen Red Bull 65 1:33.109 1.117
Russell Mercedes 82 1:33.197 1.205
Gasly Alpine C5 118 1:33.421 1.429
Bearman Haas C4 88 1:33.487 1.495
Bortoleto Audi C4 71 1:33.755 1.763
Antonelli Mercedes C3 49 1:33.916 1.924
Lindblad Racing Bulls C4 165 1:34.149 2.157
Sainz Williams C5 141 1:34.342 2.350
Piastri McLaren C4 66 1:34.352 2.360
Ocon Haas 82 1:34.494 2.502
Hadjar Red Bull C3 59 1:34.511 2.519
Bottas Cadillac 38 1:35.290 3.298
Hulkenberg Audi C3 64 1:36.019 4.027
Perez Cadillac C1 61 1:40.842 8.850
Stroll Aston Martin 6 No Time

