Piastri and McLaren top Bahrain mileage

NEWS STORY
21/02/2026

Oscar Piastri edges out Charles Leclerc and George Russell in terms of laps completed in pre-season testing.

As previously reported, the first three days of testing saw Leclerc complete the most laps (222), ahead of Piastri (215) and Carlos Sainz (214), while, with 423 laps, Ferrari was the busiest team, ahead of McLaren and Williams (both on 422).

As it supplies four teams it was no surprise that Mercedes topped the manufacturer's mileage chart with 1,447 laps, ahead of Ferrari (1,133) which only supplies three teams.

The 11 teams covered 3,809 laps in the opening test, but this dropped to 3,783 this week, no doubt due to the problems at Aston Martin.

This week, Arvid Lindblad (240) tops the charts in terms of laps completed, much of this down to Friday's marathon, however, once again Russell (235) was up there, as was Piastri (222), with Charles Leclerc and Esteban Ocon on 205, just ahead of Max Verstappen (204).

Mercedes completed 433 laps, compared to Racing Bulls 407 and Haas' 404 and McLaren's 395, while poor old Aston Martin could only manage 128.

Again, with 1,555 laps, the Three-Pointed Star led the manufacturers mileage, ahead of Ferrari (1,006) and Red Bull (737).

Across the two tests it remains Piastri, Leclerc and Russell, and while McLaren was the busiest constructor, reliability issues saw Mercedes slip to sixth, with Haas again showing great reliability along with Williams.

However, even for the leading teams it wasn't all plain sailing, for while Verstappen completed 401 laps, his teammate Isack Hadjar only completed 271 in total, that's a difference of 130 laps. At Mercedes, Russell completed 128 laps more than Kimi Antonelli, while Lewis Hamilton ran 95 laps less than Leclerc and Norris 57 less than Piastri.

Leclerc and Ferrari grabbed the glory on Friday with the fastest lap of pre-season testing, but aside from all the usual caveats we know that in this new era, it is reliability that matters most, and looking at the mileage stats alone it is clear that there already winners emerging, and, sadly, losers.

Driver Test Mileage - Week 2

Driver Team Laps Miles Kms
Lindblad Racing Bulls 240 807.1 1298.9
Russell Mercedes 235 790.3 1271.8
Piastri McLaren 222 746.6 1201.5
Leclerc Ferrari 205 689.4 1109.5
Ocon Haas 205 689.4 1109.5
Verstappen Red Bull 204 686.0 1104.0
Bearman Haas 199 669.2 1077.0
Antonelli Mercedes 198 665.9 1071.6
Sainz Williams 196 659.1 1060.8
Hulkenberg Audi 186 625.5 1006.6
Colapinto Alpine 180 605.3 974.2
Gasly Alpine 179 602.0 968.7
Norris McLaren 173 581.8 936.3
Albon Williams 172 578.4 930.9
Bortoleto Audi 171 575.1 925.5
Lawson Racing Bulls 167 561.6 903.8
Perez Cadillac 135 454.0 730.6
Bottas Cadillac 131 440.5 709.0
Hamilton Ferrari 131 440.5 709.0
Hadjar Red Bull 126 423.7 681.9
Alonso Aston Martin 96 322.8 519.6
Stroll Aston Martin 32 107.6 173.2

Team Test Mileage - Week 2

Team Laps Miles Kms
Mercedes 433 1456.2 2343.4
Racing Bulls 407 1368.7 2202.7
Haas 404 1358.6 2186.4
McLaren 395 1328.4 2137.7
Williams 368 1237.6 1991.6
Alpine 359 1207.3 1942.9
Audi 357 1200.6 1932.1
Ferrari 336 1130.0 1818.4
Red Bull 330 1109.8 1786.0
Cadillac 266 894.5 1439.6
Aston Martin 128 430.5 692.7

Engine Manufacturer Test Mileage - Week 2

Engine Manufacturer Laps Miles Kms
Mercedes 1555 5229.4 8415.7
Ferrari 1006 3383.1 5444.5
Red Bull 737 2478.5 3988.6
Audi 357 1200.6 1932.1
Honda 128 430.5 692.7

Driver Test Mileage - Weeks 1 & 2

Driver Team Laps Miles Kms
Piastri McLaren 437 1469.6 2365.0
Leclerc Ferrari 427 1436.0 2310.9
Russell Mercedes 423 1422.5 2289.3
Sainz Williams 410 1378.8 2218.9
Verstappen Red Bull 401 1348.5 2170.2
Bearman Haas 399 1341.8 2159.4
Lindblad Racing Bulls 398 1338.5 2154.0
Ocon Haas 395 1328.4 2137.7
Albon Williams 380 1277.9 2056.6
Norris McLaren 380 1277.9 2056.6
Hulkenberg Audi 364 1224.1 1970.0
Colapinto Alpine 352 1183.8 1905.0
Bortoleto Audi 347 1166.9 1878.0
Lawson Racing Bulls 336 1130.0 1818.4
Hamilton Ferrari 332 1116.5 1796.8
Gasly Alpine 325 1093.0 1758.9
Perez Cadillac 302 1015.6 1634.4
Antonelli Mercedes 295 992.1 1596.5
Bottas Cadillac 284 955.1 1537.0
Hadjar Red Bull 271 911.4 1466.7
Alonso Aston Martin 194 652.4 1049.9
Stroll Aston Martin 140 470.8 757.7

Team Test Mileage - Weeks 1 & 2

Team Laps Miles Kms
McLaren 817 2747.5 4421.6
Haas 794 2670.2 4297.1
Williams 790 2656.7 4275.5
Ferrari 759 2552.5 4107.7
Racing Bulls 734 2468.4 3972.4
Mercedes 718 2414.6 3885.8
Audi 711 2391.1 3847.9
Alpine 677 2276.7 3663.9
Red Bull 672 2259.9 3636.9
Cadillac 586 1970.7 3171.4
Aston Martin 334 1123.2 1807.6

Engine Manufacturer Test Mileage - Weeks 1 & 2

Engine Manufacturer Laps Miles Kms
Mercedes 3002 10095.6 16246.8
Ferrari 2139 7193.4 11576.3
Red Bull 1406 4728.3 7609.3
Audi 711 2391.1 3847.9
Honda 334 1123.2 1807.6

