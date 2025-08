Hungarian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Lenovo Hungarian Grand Prix.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:16.052 128.863 mph 2 Piastri McLaren 1:16.071 0.019 3 Leclerc Ferrari 1:16.269 0.217 4 Hadjar Racing Bulls 1:16.681 0.629 5 Hamilton Ferrari 1:16.734 0.682 6 Bearman Haas 1:16.878 0.826 7 Antonelli Mercedes 1:16.880 0.828 8 Russell Mercedes 1:16.925 0.873 9 Verstappen Red Bull 1:16.940 0.888 10 Stroll Aston Martin 1:16.958 0.906 11 Albon Williams 1:16.984 0.932 12 Ocon Haas 1:17.004 0.952 13 Gasly Alpine 1:17.123 1.071 14 Lawson Racing Bulls 1:17.184 1.132 15 Sainz Williams 1:17.195 1.143 16 Drugovich Aston Martin 1:17.269 1.217 17 Tsunoda Red Bull 1:17.393 1.341 18 Colapinto Alpine 1:17.464 1.412 19 Bortoleto Stake 1:17.652 1.600 20 Aron Stake 1:19.788 3.736