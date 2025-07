Belgian Grand Prix: Practice - Times

Times from today's free practice session for the Moet & Chandon Belgian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Piastri McLaren S 1:42.022 153.574 mph 2 Verstappen Red Bull S 1:42.426 0.404 3 Norris McLaren S 1:42.526 0.504 4 Russell Mercedes M 1:42.598 0.576 5 Leclerc Ferrari S 1:42.928 0.906 6 Antonelli Mercedes M 1:42.979 0.957 7 Hamilton Ferrari S 1:43.085 1.063 8 Stroll Aston Martin S 1:43.112 1.090 9 Alonso Aston Martin S 1:43.120 1.098 10 Hadjar Racing Bulls M 1:43.122 1.100 11 Sainz Williams S 1:43.217 1.195 12 Albon Williams S 1:43.261 1.239 13 Bortoleto Stake S 1:43.262 1.240 14 Hulkenberg Stake S 1:43.470 1.448 15 Lawson Racing Bulls M 1:43.478 1.456 16 Ocon Haas S 1:43.570 1.548 17 Gasly Alpine S 1:43.929 1.907 18 Tsunoda Red Bull M 1:44.492 2.470 19 Colapinto Alpine S 1:44.847 2.825 20 Bearman Haas M 1:45.077 3.055