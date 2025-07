Belgian Grand Prix: Sprint Shootout - Times

Times from today's Shootout for the Moet & Chandon Belgian Grand Prix Sprint.

Pos Driver Team Time Gap 1 Piastri McLaren 1:40.510 153.574 mph 2 Verstappen Red Bull 1:40.987 0.477 3 Norris McLaren 1:41.128 0.618 4 Leclerc Ferrari 1:41.278 0.768 5 Ocon Haas 1:41.565 1.055 6 Sainz Williams 1:41.761 1.251 7 Bearman Haas 1:41.857 1.347 8 Gasly Alpine 1:41.959 1.449 9 Hadjar Racing Bulls 1:41.971 1.461 10 Bortoleto Stake 1:42.176 1.666 11 Lawson Racing Bulls 1:42.169 12 Tsunoda Red Bull 1:42.184 13 Russell Mercedes 1:42.330 14 Alonso Aston Martin 1:42.453 15 Stroll Aston Martin 1:42.832 16 Albon Williams 1:43.212 17 Hulkenberg Stake 1:43.217 18 Hamilton Ferrari 1:43.408 19 Colapinto Alpine 1:43.587 20 Antonelli Mercedes 1:45.394