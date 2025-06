Austrian Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the MSC Cruises Austrian Grand Prix.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Russell Mercedes S 1:05.542 147.376 mph 2 Verstappen Red Bull S 1:05.607 0.065 3 Piastri McLaren S 1:05.697 0.155 4 Dunne McLaren S 1:05.766 0.224 5 Gasly Alpine S 1:05.780 0.238 6 Bortoleto Stake S 1:05.874 0.332 7 Albon Williams S 1:05.946 0.404 8 Sainz Williams M 1:06.017 0.475 9 Hamilton Ferrari S 1:06.099 0.557 10 Hadjar Racing Bulls S 1:06.110 0.568 11 Antonelli Mercedes S 1:06.130 0.588 12 Hulkenberg Stake S 1:06.140 0.598 13 Stroll Aston Martin S 1:06.160 0.618 14 Alonso Aston Martin S 1:06.170 0.628 15 Lawson Racing Bulls S 1:06.189 0.647 16 Colapinto Alpine S 1:06.246 0.704 17 Tsunoda Red Bull S 1:06.262 0.720 18 Beganovic Ferrari S 1:06.369 0.827 19 Ocon Haas S 1:06.510 0.968 20 Bearman Haas S 1:06.738 1.196