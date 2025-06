Canadian Grand Prix: Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the Pirelli Grand Prix du Canada.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:11.799 135.873 mph 2 Leclerc Ferrari 1:11.877 0.078 3 Russell Mercedes 1:11.950 0.151 4 Hamilton Ferrari 1:12.050 0.251 5 Verstappen Red Bull 1:12.072 0.273 6 Alonso Aston Martin 1:12.247 0.448 7 Antonelli Mercedes 1:12.348 0.549 8 Piastri McLaren 1:12.519 0.720 9 Sainz Williams 1:12.520 0.721 10 Albon Williams 1:12.573 0.774 11 Hadjar Racing Bulls 1:12.651 0.852 12 Gasly Alpine 1:12.684 0.885 13 Lawson Racing Bulls 1:12.791 0.992 14 Stroll Aston Martin 1:12.794 0.995 15 Bearman Haas 1:12.825 1.026 16 Ocon Haas 1:12.827 1.028 17 Colapinto Alpine 1:13.060 1.261 18 Hulkenberg Stake 1:13.072 1.273 19 Bortoleto Stake 1:13.172 1.373 20 Tsunoda Red Bull 1:13.573 1.774