Canadian Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Pirelli Grand Prix du Canada.

Pos Driver Team Tyre Time Gap 1 Russell Mercedes S 1:12.123 135.262 mph 2 Norris McLaren S 1:12.151 0.028 3 Antonelli Mercedes S 1:12.411 0.288 4 Albon Williams M 1:12.445 0.322 5 Alonso Aston Martin S 1:12.458 0.335 6 Piastri McLaren S 1:12.562 0.439 7 Sainz Williams S 1:12.631 0.508 8 Hamilton Ferrari S 1:12.653 0.530 9 Verstappen Red Bull M 1:12.666 0.543 10 Lawson Racing Bulls S 1:12.751 0.628 11 Hadjar Racing Bulls S 1:12.799 0.676 12 Gasly Alpine S 1:12.874 0.751 13 Bortoleto Stake S 1:12.896 0.773 14 Hulkenberg Stake S 1:12.914 0.791 15 Tsunoda Red Bull S 1:12.939 0.816 16 Bearman Haas S 1:13.080 0.957 17 Ocon Haas S 1:13.175 1.052 18 Colapinto Alpine S 1:13.898 1.775 19 Stroll Aston Martin S No Time