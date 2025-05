Spanish Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Aramco Gran Premio de Espana.

Pos Driver Team Time Gap 1 Piastri McLaren 1:12.760 143.179 mph 2 Russell Mercedes 1:13.046 0.286 3 Verstappen Red Bull 1:13.070 0.310 4 Norris McLaren 1:13.070 0.310 5 Leclerc Ferrari 1:13.260 0.500 6 Antonelli Mercedes 1:13.298 0.538 7 Alonso Aston Martin 1:13.301 0.541 8 Gasly Alpine 1:13.385 0.625 9 Hadjar Racing Bulls 1:13.400 0.640 10 Lawson Racing Bulls 1:13.494 0.734 11 Hamilton Ferrari 1:13.533 0.773 12 Hulkenberg Stake 1:13.592 0.832 13 Tsunoda Red Bull 1:13.683 0.923 14 Sainz Williams 1:13.721 0.961 15 Albon Williams 1:13.839 1.079 16 Stroll Aston Martin 1:13.839 1.079 17 Bortoleto Stake 1:13.959 1.199 18 Ocon Haas 1:14.005 1.245 19 Bearman Haas 1:14.126 1.366 20 Colapinto Alpine 1:14.303 1.543