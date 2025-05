Monaco Grand Prix: Friday Free 2 - Times

Times from today's second free practice session for the Tag Heuer Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:11.355 104.616 mph 2 Piastri McLaren 1:11.393 0.038 3 Hamilton Ferrari 1:11.460 0.105 4 Norris McLaren 1:11.677 0.322 5 Lawson Racing Bulls 1:11.823 0.468 6 Hadjar Racing Bulls 1:11.842 0.487 7 Alonso Aston Martin 1:11.890 0.535 8 Albon Williams 1:11.918 0.563 9 Antonelli Mercedes 1:12.002 0.647 10 Verstappen Red Bull 1:12.068 0.713 11 Tsunoda Red Bull 1:12.072 0.717 12 Russell Mercedes 1:12.092 0.737 13 Sainz Williams 1:12.151 0.796 14 Bortoleto Stake 1:12.234 0.879 15 Bearman Haas 1:12.259 0.904 16 Hulkenberg Stake 1:12.262 0.907 17 Gasly Alpine 1:12.404 1.049 18 Stroll Aston Martin 1:12.512 1.157 19 Ocon Haas 1:12.541 1.186 20 Colapinto Alpine 1:13.415 2.060