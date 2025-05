Emilia Romagna Grand Prix Saturday Free - Times

Times from the final free practice session for the AWS Gran Premio del Emilia Romagna.

Pos Driver Team Time Gap 1 Norris McLaren 1:14.897 146.616 mph 2 Piastri McLaren 1:14.997 0.100 3 Verstappen Red Bull 1:15.078 0.181 4 Antonelli Mercedes 1:15.399 0.502 5 Leclerc Ferrari 1:15.451 0.554 6 Sainz Williams 1:15.457 0.560 7 Hadjar Racing Bulls 1:15.508 0.611 8 Russell Mercedes 1:15.662 0.765 9 Albon Williams 1:15.732 0.835 10 Hamilton Ferrari 1:15.787 0.890 11 Alonso Aston Martin 1:15.819 0.922 12 Bearman Haas 1:15.944 1.047 13 Stroll Aston Martin 1:15.975 1.078 14 Lawson Racing Bulls 1:15.977 1.080 15 Gasly Alpine 1:15.990 1.093 16 Bortoleto Stake 1:16.046 1.149 17 Tsunoda Red Bull 1:16.110 1.213 18 Colapinto Alpine 1:16.210 1.313 19 Hulkenberg Stake 1:16.238 1.341 20 Ocon Haas 1:16.387 1.490