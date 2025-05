Emilia Romagna Grand Prix Fastest Race Laps

Fastest times posted by each driver during the AWS Gran Premio del Emilia Romagna.

Pos Name Team Lap Time Gap 1 Verstappen Red Bull 58 1:17.988 140.805 mph 2 Hamilton Ferrari 61 1:18.265 0.277 3 Albon Williams 63 1:18.289 0.301 4 Norris McLaren 63 1:18.311 0.323 5 Piastri McLaren 56 1:18.894 0.906 6 Leclerc Ferrari 56 1:19.048 1.060 7 Hadjar Racing Bulls 60 1:19.473 1.485 8 Bearman Haas 52 1:19.521 1.533 9 Russell Mercedes 55 1:19.733 1.745 10 Sainz Williams 58 1:19.836 1.848 11 Alonso Aston Martin 61 1:19.894 1.906 12 Tsunoda Red Bull 60 1:20.039 2.051 13 Colapinto Alpine 57 1:20.345 2.357 14 Gasly Alpine 58 1:20.398 2.410 15 Hulkenberg Stake 62 1:20.401 2.413 16 Lawson Racing Bulls 60 1:20.473 2.485 17 Stroll Aston Martin 58 1:20.501 2.513 18 Antonelli Mercedes 33 1:20.620 2.632 19 Bortoleto Stake 57 1:20.630 2.642 20 Ocon Haas 3 1:21.413 3.425

