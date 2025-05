Monaco Grand Prix: Friday Free 1 - Times

Times from today's opening free practice session for the Tag Heuer Grand Prix de Monaco.

Pos Driver Team Time Gap 1 Leclerc Ferrari 1:11.964 103.730 mph 2 Verstappen Red Bull 1:12.127 0.163 3 Norris McLaren 1:12.290 0.326 4 Albon Williams 1:12.314 0.350 5 Piastri McLaren 1:12.342 0.378 6 Russell Mercedes 1:12.482 0.518 7 Sainz Williams 1:12.534 0.570 8 Gasly Alpine 1:12.669 0.705 9 Hamilton Ferrari 1:12.690 0.726 10 Alonso Aston Martin 1:12.727 0.763 11 Antonelli Mercedes 1:12.765 0.801 12 Hulkenberg Stake 1:12.979 1.015 13 Hadjar Racing Bulls 1:13.187 1.223 14 Tsunoda Red Bull 1:13.232 1.268 15 Bearman Haas 1:13.329 1.365 16 Ocon Haas 1:13.394 1.430 17 Lawson Racing Bulls 1:13.429 1.465 18 Bortoleto Stake 1:13.470 1.506 19 Colapinto Alpine 1:13.820 1.856 20 Stroll Aston Martin 1:15.635 3.671